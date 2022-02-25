Новости регионов: контрактник сбежал из части в Ростовской области
Андрей Кузнецов
NEWS.ru
17:53, 25 февраля 2022
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Художники нарисовали портрет кота Леопольда из мультфильма, известного фразой «Давайте жить дружно!», у штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге. Работа связана с военной операцией на Украине.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Сборы налога на доходы физических лиц на Ставрополье увеличились на 9% по итогам 2021 года — до 37 млрд рублей, пишет newstracker.ru. Одновременно отмечается рост номинальной зарплаты на Ставрополье на уровне 8,6%.
Удмуртия
Двух главврачей в Ижевске обязали разобраться с очередями в больнице, сообщает udm-info. Проверка показала нарушения законодательства о здравоохранении в медицинских учреждениях. Пациентам, заболевшим ОРВИ и коронавирусом, приходилось длительное время ожидать своей очереди, чтобы попасть к лечащему врачу.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ростовская область
В Ростовской области из части сбежал контрактник, он мог взять с собой оружие, пишет rostovgazeta.ru. О побеге стало известно 24 февраля, молодой человек служил по контракту. Он находится в звании рядового.
Республика Татарстан
В Казани увеличились цены на электронику и бытовую технику, пишет inkazan.ru. Так, стоимость бытовой техники и электроники повысилась вплоть до 30%. Некоторые магазины подняли цены на смартфоны, ноутбуки и другую технику.
Волгоградская область
Работницу вуза осудили за кражу стипендий в Волгограде, пишут novostivolgograda.ru. Женщина украла средства на 4,5 млн рублей.
Нижегородская область
Жители Африки смогут порыбачить в Нижегородской области в рамках фестиваля. Как сообщает newsnn.ru, регион посетят жители Анголы, Афганистана, Белоруссии, Ирака, Китая, Колумбии, Марокко, Турции. Однако наибольшей популярностью фестиваль «Чкаловская рыбалка» пользуется у граждан стран Африки.
pixabay.com
Свердловская область
Группа художников в Екатеринбурге нарисовала на стене у штаба Центрального военного округа грустного кота Леопольда, пишет tagilcity.ru. Работа связана с проводимой военной операцией на Украине. Напомним, что персонаж мультика известен фразой «Давайте жить дружно!».
Оренбургская область
В Оренбурге сотрудникам фирмы выплатили около 6 млн рублей задолженности по зарплате, пишет 56orb.ru. На невыплату денег пожаловались 165 работников: они обратились в прокуратуру и добились возбуждения административного дела в отношении руководства компании.
Тюменская область
В Тюменской области нашли 70 тонн сливочного масла из неизвестного сырья, пишет nashgorod.ru. По адресу, указанному как местонахождение площадки, где реализовался продукт, находится молочно-мясной комплекс. Его сотрудники заявили, что не имеют никаких связей с названным предприятием.
Омская область
Антимонопольная служба заинтересовалась действиями Минэнерго Омской области, пишет gorod55.ru. Ведомство обвинили в бездействии в рамках исполнения региональной программы догазификации на 2021–2025 годы. АО «Омскгазстройэксплуатация» предлагало включить в программу 185 домовладений, но в список внесли лишь 66 объектов. Нарушение вовремя не исправили, поэтому компания потеряла источники финансирования.
Карелия
Приют для бездомных собак в Медвежьегорске ждёт большая проверка, пишет karelinform.ru. В марте в город выедет целая комиссия из общественников и ветеринаров: такое решение было принято на совещании в кабмине.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Приморский край
Ребёнок-гигант родился во Владивостоке, пишет vostokmedia.com. Вес младенца превысил пять килограммов Специалисты отмечают, что такие физические данные характерны для детей в возрасте полутора месяцев. Медики рассказали, что из-за анатомических особенностей ребёнка на свет мальчик появился методом кесарева сечения.
Башкирия
Самолёты из Уфы начали летать в Сочи, несмотря на закрытие неба юга России. Как сообщает Mkset, во второй половине дня власти решили открыть аэропорт Сочи, сделав его временным хабом для вывоза россиян с юга страны.
Хабаровский край
Детям могут запретить пользоваться гаджетами в школах Хабаровска. Как сообщает transsibinfo.com, с подобной инициативой выступил хабаровский прокурор Юрий Попов. По мнению работника прокуратуры, такой запрет может положительно сказаться на успеваемости учеников.