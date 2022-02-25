Новости регионов: контрактник сбежал из части в Ростовской области

Художники нарисовали портрет кота Леопольда из мультфильма, известного фразой «Давайте жить дружно!», у штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге. Работа связана с военной операцией на Украине.

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Ставропольский край

Сборы налога на доходы физических лиц на Ставрополье увеличились на 9% по итогам 2021 года — до 37 млрд рублей, пишет newstracker.ru . Одновременно отмечается рост номинальной зарплаты на Ставрополье на уровне 8,6%.

Удмуртия

Двух главврачей в Ижевске обязали разобраться с очередями в больнице, сообщает udm-info . Проверка показала нарушения законодательства о здравоохранении в медицинских учреждениях. Пациентам, заболевшим ОРВИ и коронавирусом, приходилось длительное время ожидать своей очереди, чтобы попасть к лечащему врачу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области из части сбежал контрактник, он мог взять с собой оружие, пишет rostovgazeta.ru . О побеге стало известно 24 февраля, молодой человек служил по контракту. Он находится в звании рядового.

Республика Татарстан

В Казани увеличились цены на электронику и бытовую технику, пишет inkazan.ru . Так, стоимость бытовой техники и электроники повысилась вплоть до 30%. Некоторые магазины подняли цены на смартфоны, ноутбуки и другую технику.

Волгоградская область

Работницу вуза осудили за кражу стипендий в Волгограде, пишут novostivolgograda.ru . Женщина украла средства на 4,5 млн рублей.

Нижегородская область

Жители Африки смогут порыбачить в Нижегородской области в рамках фестиваля. Как сообщает newsnn.ru , регион посетят жители Анголы, Афганистана, Белоруссии, Ирака, Китая, Колумбии, Марокко, Турции. Однако наибольшей популярностью фестиваль «Чкаловская рыбалка» пользуется у граждан стран Африки.

pixabay.com

Свердловская область

Группа художников в Екатеринбурге нарисовала на стене у штаба Центрального военного округа грустного кота Леопольда, пишет tagilcity.ru . Работа связана с проводимой военной операцией на Украине. Напомним, что персонаж мультика известен фразой «Давайте жить дружно!».

Оренбургская область

В Оренбурге сотрудникам фирмы выплатили около 6 млн рублей задолженности по зарплате, пишет 56orb.ru . На невыплату денег пожаловались 165 работников: они обратились в прокуратуру и добились возбуждения административного дела в отношении руководства компании.

Тюменская область

В Тюменской области нашли 70 тонн сливочного масла из неизвестного сырья, пишет nashgorod.ru . По адресу, указанному как местонахождение площадки, где реализовался продукт, находится молочно-мясной комплекс. Его сотрудники заявили, что не имеют никаких связей с названным предприятием.

Омская область

Антимонопольная служба заинтересовалась действиями Минэнерго Омской области, пишет gorod55.ru . Ведомство обвинили в бездействии в рамках исполнения региональной программы догазификации на 2021–2025 годы. АО «Омскгазстройэксплуатация» предлагало включить в программу 185 домовладений, но в список внесли лишь 66 объектов. Нарушение вовремя не исправили, поэтому компания потеряла источники финансирования.

Карелия

Приют для бездомных собак в Медвежьегорске ждёт большая проверка, пишет karelinform.ru . В марте в город выедет целая комиссия из общественников и ветеринаров: такое решение было принято на совещании в кабмине.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморский край

Ребёнок-гигант родился во Владивостоке, пишет vostokmedia.com . Вес младенца превысил пять килограммов Специалисты отмечают, что такие физические данные характерны для детей в возрасте полутора месяцев. Медики рассказали, что из-за анатомических особенностей ребёнка на свет мальчик появился методом кесарева сечения.

Башкирия

Самолёты из Уфы начали летать в Сочи, несмотря на закрытие неба юга России. Как сообщает Mkset , во второй половине дня власти решили открыть аэропорт Сочи, сделав его временным хабом для вывоза россиян с юга страны.

Хабаровский край