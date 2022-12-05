Нижегородский губернатор раскрыл детали о взрыве в жилом доме в Заволжье Губернатор Нижегородской области Никитин подтвердил информацию о взрыве дома

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил информацию о взрыве газа в городе Заволжье. В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет, межэтажные перекрытия не пострадали. На месте продолжают работать спасатели. Никитин призвал местных жителей быть осторожными во время заморозков.

По поводу ситуации в Заволжье. Работают специалисты МЧС, на месте и глава округа Александр Мудров. По данным из Заволжья, пострадавших нет. По предварительной информации, межэтажные перекрытия не пострадали. <...> В связи с сильными холодами риски различных аварий возрастают. Прошу жителей региона быть особенно внимательными, — написал нижегородский губернатор.

5 декабря в Заволжье произошел взрыв газа в жилом доме, сообщили NEWS.ru в экстренных службах. Отмечается, что из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей. Разрушены две межквартирные перегородки, пострадавших нет. В Сети были опубликованы кадры с места взрыва газа.

В жилом доме в Ярославле также произошел взрыв утром 5 декабря. По сообщениям МЧС, у здания обрушились кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействован 41 человек и 11 единиц техники.