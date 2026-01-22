Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:24

Незаконное возведение 25-этажного дома попало под прицел СК

В Астрахани возбудили дело о незаконном возведении 25-этажного дома

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Незаконное возведение многоквартирного жилого дома ООО «РЭС-Бабефа» в Астрахани привело к возбуждению уголовного дела о халатности, передает пресс-служба регионального СУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, местные жители жаловались на стройку и писали по этому поводу председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

По их словам, работы велись без соблюдения требований к минимальному отступу от расположенных рядом строений. Через некоторое время конструкции зданий начали разрушаться.

Ранее сообщалось об обысках в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». По данным источника, чиновника подозревают в коррупции. Под подозрения подпал и его заместитель, у которого также прошли обыски.

Также стало известно, что доля иностранных работников в строительной отрасли в России с 1 января 2026 года снижена до 50%. Документ также устанавливает новые лимиты на использование мигрантов в других видах экономической деятельности.

