Незаконное возведение 25-этажного дома попало под прицел СК

Незаконное возведение многоквартирного жилого дома ООО «РЭС-Бабефа» в Астрахани привело к возбуждению уголовного дела о халатности, передает пресс-служба регионального СУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, местные жители жаловались на стройку и писали по этому поводу председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

По их словам, работы велись без соблюдения требований к минимальному отступу от расположенных рядом строений. Через некоторое время конструкции зданий начали разрушаться.

