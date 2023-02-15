«Нет, я не педофил»: в шестой класс кемеровской школы пробрался мужчина В шестой класс кемеровской школы пробрался мужчина и сел за парту

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

На урок в шестом классе кемеровской школы вместе с учениками пришел посторонний мужчина и сел за парту с одним из мальчиков, сообщает Telegram-канал «Подъем». По словам лишнего «школьника», он не окончил среднее образование и пришел доучиваться. Преподавательница пыталась выгнать незваного гостя, однако он доказывал, что законно находится на уроке.

Нет, я не педофил. <…> Получаю образование и имею на это право, — заявил мужчина.

По его словам, в школу он прошел совершенно свободно, его никто не пытался остановить.

В школе, где произошел инцидент, сообщили каналу, что мужчину выгнали. В областном главке МВД разбираются в ситуации.

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