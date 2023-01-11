В Красноярске учительница подралась со школьницей из-за вейпа

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Учительница географии подралась с пятиклассницей в красноярской школе, сообщает NGS24.RU со ссылкой на читателя, приславшего в редакцию видео с потасовкой. Согласно информации собеседника портала, конфликт начался из-за того, что женщина, которая является классным руководителем ученицы, отобрала у нее электронную сигарету. В ответ школьница облила педагога водой, после чего началась потасовка. Приславший ролик утверждает, что у девочки сломан палец.

На видеофрагменте показано, как женщина ударила несколько раз ребенка по голове рукой, после чего начала бить школьницу бутылкой. Позднее девочку выгнали из класса.

Вы драку на видео видите? Данный инцидент, он произошел. Слово «драка» мы не называем, потому что вы не видите на данном видео никаких ударов. Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решен внутри школы, без привлечения третьих лиц, в том числе полиции. Решены все проблемы буквально за час, — заявила директор школы Виктория Ядринкина.

В местном управлении образования пояснили, что к ним обратились родители школьницы. Инцидент проходит проверку.

Ранее в Красноярском крае десятилетний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия.