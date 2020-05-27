Названы районы Москвы с максимальной вероятностью заражения COVID-19

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Власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Глава региона Сергей Аксёнов считает, что следует отменить обязательное тестирование на коронавирус для коллективов предприятий курортной сферы и приезжающих в регион туристов. Также власти выступают за отмену нормы, по которой...