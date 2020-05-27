Названы районы Москвы с максимальной вероятностью заражения COVID-19

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum определили районы Москвы с максимальной вероятностью заражения коронавирусом.
Самый высокий порог эпидемиологической опасности зафиксирован в Зябликово (2,57 балла), Братеево (2,40) и Бирюлёво-Западное (2,38). Высокие шансы заразиться коронавирусом в районах Орехово-Борисово Южное (2,37 балла), Нагатинский Затон (2,30 балла), Северное Медведково (2,25 балла), Орехово-Борисово Северное (2,21 балла), Чертаново Северное (2,21 балла), Строгино (2,17 балла) и Чертаново Центральное (2,16).
Эксперты оценивали возможность инфицирования при походах в магазин, аптеку, при выбрасывании мусора на улице или выгуле собаки.
Опаснее всего ходить за продуктами в Метрогородке, Ивановском и Бирюлеве Западном из-за высокой плотности людей в магазинах, высока вероятность заразиться коронавирусом в аптеках в Нагатинском Затоне, Зябликове и Братееве. Подхватить COVID-19 в лифтах рискуют жители Ясенева, Зябликова и Орехова-Борисова Южного из-за того, что соседи часто сталкиваются в подъездах друг с другом,
Самыми безопасными районами Москвы названы Тверской (0,37 балла), Куркино (0,47 балла) и Пресненский (0,48 балла).
NEWS.ru писал, что власти Москвы продлили режим самоизоляции до 14 июня. Столичный градоначальник Сергей Собянин считает, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны, театры и фитнес-клубы. При выходе на улицу обязательно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Также в городе до 14 июня продолжит действовать пропускной режим. С 1 июня будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, также возобновят работу химчистки, прачечные и мастерские по ремонту обуви, одежды и оказанию других бытовых услуг.
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