Названы причины замедления инфляции в Подмосковье Бизнес-омбудсмен Головнев: на замедление инфляции повлияла поддержка бизнеса государством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей региона сообщили, что инфляция в Подмосковье замедляется третий месяц подряд: если в июне она составляла 17,56%, то в июле упала до 16,55%. Причин для этого может быть несколько: восстановление логистики, стабилизация ситуации в бизнесе, а также поддержка предпринимателей правительством области, рассказал бизнес-омбудсмен Владимир Головнев в беседе с «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что заметное снижение инфляции наблюдалось среди продовольственных товаров. Кроме того, из-за менее активного спроса и укрепления рубля цены на легковые автомобили упали после всплеска в марте.

Разорванные деловые связи и логистика либо восстановлены, либо найдены альтернативы, ключевая ставка вернулась к нормальным показателям. Кроме того, Московская область предлагает довольно широкий пакет мер поддержки предпринимателям, что способствует довольно оптимистичным настроениям в бизнес-сообществе, — пояснил Головнев.

Финансовый аналитик Артем Звездин ранее рассказал, как спасти сбережения от инфляции. По его словам, в этом поможет покупка облигаций, недвижимости и иностранной валюты. Однако для того, чтобы заниматься приобретением подобных активов, необходимо иметь обширные знания финансового рынка, считает эксперт.