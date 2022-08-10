Названа сумма ущерба от взрывов в Крыму Ущерб от взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму предварительно составил 200 млн рублей

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Выбитые взрывной волной стекла в магазине в поселке Новофедоровка.

По предварительным оценкам, гражданский ущерб, полученный в результате взрывов на аэродроме «Пески» в Новофёдоровке, составил 200 млн рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на Совет министров Крыма. Уточняется, что окончательную сумму озвучит специальная комиссия, работа которой уже началась. Восстановление инфраструктуры начнется после завершение работы следователей.

По предварительным данным гражданский ущерб оценивают в 200 млн рублей, однако окончательные суммы озвучит спецкомиссия, — говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что повреждено 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов, а также несколько десятков частных домов. Кроме того, разбиты или уничтожены находящиеся неподалеку от места взрывов автомобили. Средства на восстановление объектов обещают выделить из резервного фонда. Также гражданам выдадут компенсации в размере 10, 15 и 100 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

В Минздраве республики сообщили, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, составило 14 человек. При этом, количество эвакуированных из поврежденных домов за сутки достигло 252. Их разместили в двух общежитиях аграрного колледжа в соседнем населенном пункте. Один человек погиб.

Ранее Аксенов сообщил, что Следственный комитет РФ проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофёдоровке в рамках возбужденного уголовного дела. По его словам, работа должна закончиться к вечеру 11 августа. По какой статье возбуждено уголовное дело, он не уточнил.