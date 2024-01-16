Названа сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах Mash: ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 15 млрд рублей

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Ущерб от пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах может составить 15–17 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Канал также приводит сведения от источника, который назвал одной из основных версий пожара короткое замыкание.

По информации Mash, пожар мог произойти в результате короткого замыкания грузового лифта. Предположительно, пламя перекинулось с него на гофру, а затем на полки с бытовой химией. Быстрому распространению огня способствовала высокая горючесть материалов. Следствие изучает записи с камер и восстанавливает хронологию событий.

Как сообщает канал, компания выдвигает новые условия для продавцов с 15 января. За размещение на складе легковоспламеняющихся товаров для них назначается штраф в размере 100 тысяч рублей. Это первичные меры для предотвращения подобных инцидентов. Вместе с тем Mash рассказал о рассылке Wildberries, в которой компания намекает продавцам, что им следует отказаться от возмещения ущерба, причиненного в результате пожара.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог. При этом удалось установить личность человека, который за две недели до происшествия грозился поджечь склад. Этот же сотрудник повторно вышел на связь в день ЧП, заявив, что это он устроил пожар, а затем удалил аккаунт.