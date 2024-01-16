Стали известны подробности о возможном поджигателе склада Wildberries SHOT: установлена личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника

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Удалось установить личность сотрудника, который, предположительно, грозился поджечь склад Wildberries в Шушарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, поимкой возможного виновника пожара занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району.

Как сообщает канал, на складе компании был запрет на пронос спичек и зажигалок. Сотрудников тщательно осматривала охрана на предмет соблюдения данного указания. При этом для курящих сотрудников была оборудована специальная комната с прикуривателем, который часто ломался. Недовольные ситуацией курящие работники стали придумывать способы, как в обход охраны пронести спички и зажигалки на склад.

Предположительно, потенциальный поджигатель мог действовать по одной из разработанных схем. В настоящий момент поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе Wildberries.

Ранее SHOT рассказал, что один из сотрудников склада после пожара заявил, что это он устроил поджог. За две недели до происшествия он общался с коллегами в рабочем чате и заявил, что склад «скоро будет гореть». Никто из работников не воспринял его слова всерьез, однако в день происшествия он снова вышел на связь и взял на себя ответственность за ЧП, а после удалил аккаунт.