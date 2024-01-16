«Скоро будет гореть»: появились новые детали о пожаре на складе Wildberries SHOT: сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Петербурге

Один из сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге после пожара заявил, что это он совершил поджог, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, за две недели до происшествия он писал в чате с коллегами, что склад «скоро будет гореть».

Как передает канал, сообщение с предупреждением о готовящемся поджоге появилось в чате сотрудников маркетплейса 27 декабря. Тогда никто из работников не воспринял всерьез такое заявление, однако спустя 2,5 недели на складе случился мощный пожар. В день ЧП написавший сообщение сотрудник снова вышел на связь, после чего участники чата передали всю информацию правоохранителям. После этого работник удалил свой аккаунт. Его личность неизвестна.

Ранее представители WIldberries сообщили, что установили местонахождение всех сотрудников склада в Шушарах, которые находились на рабочих местах в день пожара. По их словам, никто из работников не числится пропавшим без вести.