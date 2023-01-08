Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Лутугино МЧС ЛНР назвало предварительной причиной пожара на газопроводе в Лутугино подрыв

Фото: lug-info.com

Причиной пожара на газопроводе в Лутугино мог быть подрыв, сообщает пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики во «ВКонтакте». По данным ведомства, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения.

По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект, — говорится в сообщении МЧС.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В результате на трубопроводе произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» сообщили о завершении ремонтных работ на поврежденном участке газопровода.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что вероятность ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2023 году крайне мала. По его словам, после взрывов Россия и Европа поменяли стратегию торговли, теперь топливо могут начать поставлять через турецкий газовый хаб.