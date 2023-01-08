В ЛНР починили взорвавшийся в Лутугино газопровод «Луганскгаз» сообщил о завершении ремонтных работ на взорвавшемся газопроводе в Лутугино

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Аварийные службы завершили ремонтные сварочные работы на взорвавшемся участке газопровода в Лутугино, сообщила пресс-служба компании «Луганскгаз» в Telegram-канале. Сейчас производится запуск системы газоснабжения. Из-за взрыва без газа остались 13 тысяч человек.

По состоянию на 07:30 сегодняшнего дня специалистами Государственного унитарного предприятия «Луганскгаз» были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода. На данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов, — говорится в сообщении «Луганскгаза».

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В компании уточнили, что в результате на трубопроводе произошло возгорание. Позднее в «Луганскгазе» сообщили, что пожар был ликвидирован.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что вероятность ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2023 году крайне мала. По его словам, после взрывов Россия и Европа поменяли стратегию торговли, теперь топливо могут начать поставлять через турецкий газовый хаб.