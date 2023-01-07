Возгорание на магистральном газопроводе в Лутугино ликвидировано

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Возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино в Луганской Народной Республике ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Луганскгаз». Отмечается, что специалисты компании в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка для выяснения причин взрыва.

Специалисты ГУП «Луганскгаз» ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент от подачи природного газа временно отключено около 13 000 абонентов.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В компании уточнили, что в результате происшествия на трубопроводе произошло возгорание.

Ранее обозреватель Тед Снайдер в статье, опубликованной журналом The American Conservative, предположил, что ответственной за диверсию на «Северных потоках» может быть одна из европейских стран или государство, имеющее отношение к Европе. Он напомнил, что многие мировые лидеры обвиняли в ЧП Россию, но их заявления оказались бездоказательными.