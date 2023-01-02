TAC: за диверсией на «Северных потоках» стоит европейская страна

Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Аэрофотоснимок, предоставленный Береговой охраной Швеции 28 сентября 2022 года, показывает четвертую утечку на трубопроводе «Северный поток — 2»

Ответственной за диверсию на «Северных потоках» может быть одна из европейских стран или государство, имеющее отношение к Европе, предположил обозреватель Тед Снайдер в статье, опубликованной журналом The American Conservative. Он напомнил, что многие мировые лидеры обвиняли в ЧП Россию, но их заявления оказались бездоказательными.

Если нет доказательств того, что Россия стояла за взрывами, то это была либо европейская страна, либо страна, связанная с Европой, которая бросила и предала ее, пожертвовав комфортом и здоровьем граждан Европы, — написал Снайдер.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что вероятность ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2023 году крайне мала. По его словам, после взрывов Россия и Европа поменяли стратегию торговли, теперь топливо могут начать поставлять через турецкий газовый хаб.

Взрывы на «Северный потоках» произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.