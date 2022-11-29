Находящийся под следствием экс-министр отправился в зону СВО Находящийся под следствием экс--министр Пьянков отправился в зону спецоперации на Украине

Фото: 66.ru

Алексей Пьянков

Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков, который находится под следствием, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, сообщает портал 66.ru. По его сведениям, экс-чиновник был мобилизован за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, фигурантом которого является.

Адвокат Пьянкова Николай Каргаполов не увидел нарушений законодательства в отъезде его подзащитного в зону спецоперации.

Посмотрите закон о мобилизации, статью 17. И вы поймете, что мой подзащитный не подпадает под указанные там ограничения, — сказал защитник.

Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. Из-за его отбытия в зону СВО следствие по уголовному делу остается незавершенным. Обстоятельства мобилизации экс-министра выясняются. По сведениям портала, этому могли способствовать ходатайства целого ряда уважаемых персон.

Пьянков занимал пост главы Мингосимущества Свердловской области в 2012–2016 годах. Его и подельников обвиняют в растрате, мошенничестве, получении взяток.

Ранее мэр Читы Александр Сапожников сообщил, что ушел в отставку и решил отправиться в зону специальной военной операции. Он пояснил, что как десантник с боевым опытом и как гражданин не может оставаться в стороне от «судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее».