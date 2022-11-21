Мэр российского города решил уволиться и поехать в зону СВО Глава администрации Читы Сапожников решил уйти в отставку и поехать в зону СВО

Фото: id716248398/vk.com

Александр Сапожников

Мэр Читы Александр Сапожников написал в своем Telegram-канале, что официально ушел в отставку и решил отправиться в зону специальной военной операции. Он поблагодарил жителей, коллег, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и правительство региона за работу на благо города.

Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков, — написал он.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не может поехать добровольцем на Украину для участия в СВО из-за губернаторского поста, который он не может бросить.

Позже Дегтярев сообщил о том, что военный комиссар региона Юрий Лайко был отстранен от должности из-за невыполнения задач, поставленных президентом России. По его словам, за 10 дней с момента объявления частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей края. При этом около половины из них вернулись домой, поскольку не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу.