Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 05:17

Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА

Гладков: система ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Над Белгородом и прилегающими районами была активирована система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате работы ПВО воздушная цель противника была сбита, пострадавших нет.

Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника, — написал Гладков.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны ВСУ увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе. По его словам, такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут изменить условия сдачи экзамена на права
Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд
Ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ: успехи ВС РФ к утру 10 февраля
«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США
Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 февраля
Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии
ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане
Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА
Захарова объяснила, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН
Над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик
На Сахалине произошли два ощутимых землетрясения
В Госдуме предлагают определить объемы оттока за рубеж студентов из России
Лавров озвучил позицию России по поводу Кубы и Венесуэлы
Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Эксперт по отделке раскрыл изюминку особняка Лепса за 550 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.