Над Белгородской областью ПВО сбила украинский БПЛА

Над Белгородом и прилегающими районами была активирована система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате работы ПВО воздушная цель противника была сбита, пострадавших нет.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны ВСУ увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе. По его словам, такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.