На железной дороге в Тюмени совершили диверсию SHOT: диверсант поджег три релейных шкафа на ж/д в Тюмени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге между двумя аэропортами в Тюмени, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, на работоспособность оборудования это не повлияло, в настоящее время ищут поджигателя.

SHOT сообщает, что в районе станции Утяшево электромеханик обнаружил три вскрытых релейных шкафа, у них отогнуты двери, а внутри есть следы возгорания. По данным канала, оборудование быстро потухло само, на месте происшествия были найдены тряпки, пропитанные горючим веществом.

Ранее в Томской области полицейские задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому предъявили обвинения, он заключен под стражу.

До этого студент колледжа и его девушка в Кемеровской области сознались в массовых поджогах на железных дорогах. Пара призналась в поджогах релейных шкафов, электроустановок и вагонов-цистерн. Сейчас злоумышленники под арестом. Против них завели несколько уголовных дел, также о диверсии. Кроме того, попытка диверсии была зафиксирована на железной дороге в Брянской области. Неизвестный повредил оборудование, отвечающее за перевод стрелки. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.