Студент с девушкой сознались в пяти поджогах на железных дорогах в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области студент колледжа и его девушка сознались в массовых поджогах на железных дорогах, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, пара призналась в поджогах релейных шкафов, электроустановок и вагонов-цистерн.

Студента политехнического колледжа и его 23-летнюю спутницу задержали еще в апреле, когда они пытались поджечь релейные шкафы на участке Западно-Сибирской железной дороги. На парочку завели дело об уничтожении имущества.

В ходе расследования следователи установили, что парень и девушка причастны и к другим поджогам, как пишет канал. По его информации, в марте они подожгли еще один шкаф недалеко от нефтеперерабатывающего завода, а спустя несколько дней при их участии загорелся пост секционирования контактной сети. Еще через пару дней пара подожгла вагон-цистерну на стоянке станции Анжерской. А уже в апреле они подожгли пост секционирования сети на станции Томск-1.

Сейчас злоумышленники под арестом. Против них завели еще несколько уголовных дел о диверсии.

В августе в Кузбассе местный патологоанатом получил 17,5 года колонии строгого режима по делу о диверсиях на линиях электропередачи. Местные СМИ писали, что 41-летний врач весной пытался обрушить несколько опор ЛЭП, откручивая на них болты и подпиливая тросы.