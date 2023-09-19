На границе с Украиной пытались устроить железнодорожную диверсию SHOT: в Брянской области пытались устроить железнодорожную диверсию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попытка диверсии была зафиксирована на железной дороге в Брянской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, неизвестный повредил оборудование, отвечающее за перевод стрелки. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Инцидент произошел в девяти километрах от границы с Украиной вблизи поселка Суземка. Диверсант выбрал своей целью участок путей, где ходят только грузовые поезда. Там он вскрыл шкаф с оборудованием и вырвал блок, отвечающий за перевод стрелки. Работники железной дороги быстро выявили повреждение, на место выехал механик и заменил блок. На движение поездов это не повлияло.

Ранее диверсанты подожгли батарейный шкаф на железной дороге в Белгороде. Преступники попытались сжечь семь аккумуляторов в районе станции Крейда. На месте инцидента обнаружили бутылку со следами горючей жидкости, кусок металлического прута, зажигалку и перчатку.

До этого диверсанты подожгли релейные и батарейные шкафы на железной дороге во Владимирской и Кировской областях. В результате уничтожения оборудования было на 20 минут задержано движение поездов Абакан — Москва и Владивосток — Москва.

В Курской области диверсанты вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который ведет к военному аэродрому. Их заметила охрана состава с цистернами реактивного топлива для самолетов. Поезд продолжил движение после освобождения путей.