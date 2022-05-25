На Урале обвиненного в изнасиловании школьницы врача отпустили на свободу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи врача-онколога Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Сейчас под стражей остаются два фигуранта дела — Оксана Гортинская и генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, решение по ним суд примет позднее 25 мая.

Меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Это в том числе запрет на общение с другими обвиняемыми и свидетелями, — указывается в сообщении.

Гилязова, Собачева и Гортинскую арестовали в марте этого года. Всем им вменяют одну статью — п. «а» ч. 3 ст. 131 «Изнасилование несовершеннолетней». По информации СМИ, потерпевшая — 15-летняя ученица российской коррекционной школы. Подросток познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а они заманили её в арендованную квартиру.

По словам самой школьницы, взрослые пригласили её провести вместе вечер, угощали спиртным и наркотиками, а позже изнасиловали. После этого ей удалось вырваться из квартиры и рассказать всё охраннику ЖК. Приехавший наряд составил административный протокол за употребление наркотиков, однако позднее участников «вечеринки» задержали.