В Екатеринбурге арестовали генерала в отставке по подозрению в педофилии

Генерал-майора в отставке, бывшего начальника управления боевой подготовки Объединённого стратегического командования Южного военного округа Рамиля Гилязова арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Чкаловского районного суда. Бывший военный останется под стражей до 25 мая.
Вместе с ним по делу об изнасиловании несовершеннолетней также проходят заведующий отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Иван Собачев и 40-летняя Оксана Гортинская.
У всех одна статья, п. «а» ч. 3 ст. 131 «Изнасилование несовершеннолетней», — пояснили в суде.
Как
По словам самой школьницы, взрослые пригласили её провести вместе вечер,
27 марта стало известно, что российского бойца ММА Максима Новосёлова задержала в Москве полиция. Против спортсмена подала заявление 18-летняя девушка Анна Чекмарёва. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать. В отношении мужчины Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.