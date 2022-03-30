В Екатеринбурге арестовали генерала в отставке по подозрению в педофилии

Генерал-майора в отставке, бывшего начальника управления боевой подготовки Объединённого стратегического командования Южного военного округа Рамиля Гилязова арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Чкаловского районного суда. Бывший военный останется под стражей до 25 мая.

Вместе с ним по делу об изнасиловании несовершеннолетней также проходят заведующий отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Иван Собачев и 40-летняя Оксана Гортинская.

У всех одна статья, п. «а» ч. 3 ст. 131 «Изнасилование несовершеннолетней», — пояснили в суде.

Как сообщил источник Lenta.ru в правоохранительных органах, потерпевшая — 15-летняя ученица российской коррекционной школы. Подросток познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а они заманили её в арендованную квартиру.

По словам самой школьницы, взрослые пригласили её провести вместе вечер, угощали спиртным и наркотиками, а позже изнасиловали. После этого ей удалось вырваться из квартиры и рассказать всё охраннику ЖК. Приехавший наряд составил административный протокол за употребление наркотиков, однако позднее участников «вечеринки» задержали, пишет RT.

27 марта стало известно, что российского бойца ММА Максима Новосёлова задержала в Москве полиция. Против спортсмена подала заявление 18-летняя девушка Анна Чекмарёва. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать. В отношении мужчины Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.