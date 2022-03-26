Появились новые подробности в деле бойца ММА Новосёлова

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении российского бойца ММА Максима Новосёлова, сообщает Telegram-канал «112». Спортсмен обвиняется в изнасиловании и в насильственных действиях сексуального характера.

Суд в ближайшее время изберёт ему меру пресечения.

27 марта стало известно, что Новосёлова задержала полиция в Москве. Против спортсмена подала заявление в полицию 18-летняя девушка Анна Чекмарёва. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что он приставал к ней и пытался изнасиловать.

Новосёлов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксёрских поединках.

Ранее он назвал историю со своим задержанием «дебильнейшей подставой». По словам спортсмена, это произошло из-за его поездки на Украину.