На Сахалине восстановили электроснабжение после аварии

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На Сахалине энергетики восстановили электроснабжение острова. Без света находились около 400 тысяч человек.

Авария произошла в 17:40 по местному времени (9.40 мск) на узловой подстанции «Южно-Сахалинская». В результате в населённых пунктах на юге и центре острова начались перебои с водоснабжением, не работали светофоры, мобильный интернет и системы оплаты.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министрам лично вылетать на места чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что члены российского правительства должны находиться на местах ЧП, чтобы оперативно помогать людям. Такое распоряжение Мишустин сделал после того как в Приморском крае из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи и целые районы остались без света, писал NEWS.ru.