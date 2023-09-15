Сильный пожар вспыхнул на бывшем заводе в Самаре

Фото: МЧС РФ

Сильный пожар вспыхнул на территории бывшего подшипникового завода в Самаре, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России. По данным ведомства, к тушению привлечены 114 человек и 38 единиц техники. Пострадавших нет.

На площади 1000 кв. метров горит неэксплуатируемое здание на территории завода. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко уточнил, что огонь вспыхнул в цехе № 7, там загорелись масляные баки. Очаг возгорания находится в подвале, куда сотрудники МЧС в данный момент попасть не могут по причине угрозы для жизни. Личный состав тушит огонь из помещения цеха, через технологические отверстия подвал зальют пеной. Пожарные также проводят постоянное охлаждение строительных конструкций, уточнили в ведомстве.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

В июне в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.