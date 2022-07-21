На пляжах Туапсе включают патриотические аудио в поддержку СВО

Фото: shutterstock

На пляжах Туапсе для туристов включают патриотические аудио в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!». Сообщения состоят из небольшой речи диктора и музыки после нее.

В эти мирные летние дни мы помним о солдатах и офицерах, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи нашей великой Родины, — говорится на пляжах.

Как рассказали местные власти, таким образом курорты стараются выразить собственную поддержку солдатам и офицерам Вооруженных сил России. В акции принимают участие не только пляжи, но и многие пансионаты, аквапарки, торговые комплексы.

Ранее стало известно, что городские пляжи в Сочи закрывались для купания из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидались ливни и волнение моря до четырех баллов. О запрете нахождения в воде оповещали население по громкой связи.