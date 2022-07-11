В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи В Сочи из-за непогоды закрыты городские пляжи, действует штормовое предупреждение

Фото: Администрация города Сочи

Городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за неблагоприятных погодных условий, пишет пресс-служба городской администрации в Telegram. Сообщается, что возможны ливни и волнение моря до четырех баллов. О запрете нахождения в воде ведется оповещение населения.

В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания. На месте по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского развернут оперативный штаб, — говорится в сообщении.

Накануне в Сочи из-за ливней река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Появились кадры, на которых видно, как потоки воды сметают все на своем пути. По предварительной информации никто из жителей и туристов по предварительной информации не пострадал. Начался обход домов, работает техника для откачки воды, добавили в администрации.

Стихия бушует и на Кубани. Там продолжаются сильные ливни. Выросло количество придомовых территорий, которые оказались подтоплены. Отмечается, что в воде уже 111 дворов, раньше это количество составляло 63.