На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу Суд на Кубани приговорил гражданина Индии к 15 годам колонии за педофилию

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Индии Бариндера Сингха, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Его признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Бариндера Сингха, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ, — говорится в сообщении.

Суд установил, что проживавший в Усть-Лабинском районе Сингх в декабре 2023 года организовал групповой видеозвонок с участием пятерых детей в возрасте девяти и десяти лет, находившихся в другом регионе. В ходе этого звонка он совершил в их отношении действия сексуального характера, будучи осведомленным об их возрасте.

Помимо лишения свободы, суд запретил ему заниматься любой деятельностью, связанной с обучением и воспитанием несовершеннолетних, сроком на 10 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

