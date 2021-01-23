На Кубани 17 школьников отравились в столовой

https://static.news.ru/photo/e0f0a896-5d68-11eb-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В станице Троицкой Крымского района Краснодарского края после посещения столовой школы № 57 отравились 17 учеников разных классов. Они обратились за медицинской помощью в местную амбулаторию.

Произошло массовое обращение несовершеннолетних в Троицкую амбулаторию с признаками гастроэнтерита. Все они учащиеся СОШ 57. Вчера все ели в школе плов и консервированные помидоры, — сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Дети жаловались на рвоту, повышение температуры до 39 градусов и боли в животе. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Известно, что питание в эту школу поставляет ИП «Орлов».

Как писал NEWS.ru, семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой. По факту инцидента местные власти начали проверки. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Сергея Федорчука, пока нарушений не выявлено.

Ранее в Ивановской области в детском саду у 43 детей были обнаружены признаки отравления. 16 из них были госпитализированы. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.