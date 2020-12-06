В новосибирской гимназии отравились семеро учащихся

https://static.news.ru/photo/2b02a17e-37a7-11eb-8353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.

По факту инцидента местные власти начали проверки. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Сергея Федорчука, пока нарушений не выявлено.

Комиссия провела проверку, однако нарушения не были зафиксированы. Качество продуктов будут проверять работники Роспотребнадзора, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением школьников в Новгородской области. У учащихся наблюдались признаки ОРВИ, а также диарея и рвота.

По итогам анализов, случаев заболевания коронавирусом зафиксировано не было, у части заболевших школьников выявили риновирус. По версии следствия, причиной произошедшего могло стать нарушение санитарно-эпидемиологических правил компанией, которая оказывает школе услуги по организации питания учеников.