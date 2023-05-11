На Камчатке военные не захотели отправиться на СВО и уехали в колонию На Камчатке двух военных осудили на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в СВО

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Камчатский суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения двоих военных, которые отказались участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции, говорится на сайте 35-го гарнизонного военного суда. Осужденные получили сроки по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ («Неисполнение подчиненным приказа начальника»).

Не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, [один из осужденных] отказался от участия в боевых действиях — от убытия <...> в район проведения специальной военной операции. В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Ранее Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового, которого обвинили в уклонении от воинской службы. Военнослужащий хотел отдохнуть, но слишком увлекся — он отсутствовал на протяжении трех с половиной месяцев и только 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего военнослужащего-контрактника, который не вернулся в часть после объявления частичной мобилизации. Молодой человек был задержан на Светлановском проспекте. С 23 сентября он не выходил на службу, а в январе был объявлен в федеральный розыск.