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18 июля 2025 в 08:13

Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку

Место нападения медведя-людоеда на спящую туристку на Камчатке попало в кадр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Камчатке произошло нападение бурого медведя на 43-летнюю туристку из Саратова, сообщила прокуратура региона. Инцидент случился в ночь на 18 июля в палаточном лагере возле Мутновской ГеоЭС. Хищник атаковал женщину, когда она спала в палатке. Пострадавшая с рваными ранениями и переломами была экстренно доставлена в больницу.

Врачи провели срочную операцию. В настоящее время ее состояние остается крайне тяжелым, медицинские специалисты продолжают борьбу за ее жизнь. Местные власти уже объявили о предстоящей проверке туристической компании на предмет соблюдения норм законодательства в сфере организации путешествий.

До этого в Южно-Сахалинске возле скульптурной композиции «Три оленя» медведь напал на людей. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Известно, что один из пострадавших получил серьезные повреждения.

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов поделился рекомендациями по предотвращению встреч с дикими животными. Специалист советует создавать шум во время передвижения по лесу, чтобы заранее предупредить зверей о своем присутствии. В арсенале средств безопасности он назвал фальшфейеры и специальные сигнальные устройства для охотников. Особую опасность, по словам Халилова, представляет тихое перемещение.

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