На известной улице Петербурга опечатали десятки баров Около десяти баров опечатали на Думской улице в Петербурге

Фото: Соцсети

На скандально известной Думской улице в Санкт-Петербурге опечатали десятки баров, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ.

Частые посетители Думской предполагают, что уголовное дело было возбуждено после того, как девушка отравилась газом «веселящих» шаров и попала в больницу, сообщает Mash на Мойке. При этом информации о задержаниях и обвинениях на данный момент нет.

17 марта сотрудники московской полиции пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой. Издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на сотрудника Underdog сообщало, что посетителей бара заставляли петь патриотические песни, угрожая им шокерами, а от людей с татуировками требовали раздеться. Адвокат Константин Ерохин сообщал, что из бара изъяли фискальные накопители и два терминала.

Позже сооснователь баров Underdog и La Virgen Павел Косов сообщил, что покидает проект. По его словам, дальнейшее его участие ставит под угрозу весь коллектив из 50 человек и сам бизнес-проект.