МВД Петербурга отказалось снимать плакат с рисунком нацистов

https://static.news.ru/photo/79e309d2-8ca7-11eb-af15-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ombudsment

Сотрудники ГУ МВД Санкт-Петербурга не будут снимать плакат, на котором есть изменённое изображение «Смерть лжи», использовавшееся пропагандой в нацистской Германии, рассказал пресс-секретарь управления Вячеслав Степченко.

По его словам, оформлением подобных плакатов занимается соответствующее подразделение. Изображение направлено на «морально-психологическую работу с личным составом», передаёт «Подъём».

Оформление таких плакатов в системе органов внутренних дел осуществляется в рамках морально-психологической работы с личным составом и находится в ведении соответствующего подразделения, — сказал он.

Накануне на стенде для граждан в 70-м отделе полиции Петербурга заметили плакат о борьбе с «антироссийскими» исследовательскими структурами, которые якобы могут стать зачинщиками различных акций и антиправительственных выступлений. В нижнем углу листка есть изображение с текстом «Беспощадно дави русофобию, пока она не задавила тебя». Этот лозунг сопровождается изображением мужской руки, которая душит змею. Изображение совпадает с нацистским плакатом «Смерть лжи», однако авторы российского варианта изменили текст на змее, которую давит рука — «марксизм» и «крупный капитал» сменила «русофобия». Кроме того, с рукава убрали свастику.

Ранее ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в России запрещена нацистская символика и её использование преследуется по закону. Политик добавил, что об истории с плакатом узнал от журналистов и не знает о его содержании. По его словам, если случай будет резонансным, президент Владимир Путин отреагирует на него, писал NEWS.ru.