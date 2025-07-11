Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 19:34

Проекты облика станции метро «Лиговский проспект-2» показали в Петербурге

Дом архитектора показал проекты станции метро «Лиговский проспект-2»

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

В здании петербургского Дома архитектора стартовала выставка, посвященная эскизным проектам административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», сообщает ТАСС. По словам главного архитектора Северной столицы Павла Соколова, в ходе первого этапа была подана 21 заявка.

Административное здание вестибюля метро формирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали. На первом этапе была подана 21 заявка. Сейчас вы видите работы участников конкурса, которые прошли предквалификационный отбор. Всего восемь претендентов, — сказал архитектор.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что каждый год в столице будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести станций метрополитена. В ближайшие годы планируется расширение системы метро на еще несколько новых веток. По его словам, должны появиться Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. С помощью этих веток будет обеспечен удобный доступ к «подземке» для сотен тысяч жителей Москвы, подчеркнул градоначальник.

Cанкт-Петербург
метро
проекты
архитекторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картошка по 300 рублей за кило: что случилось, когда она подорожает
Украинские спецслужбы готовы поделиться данными с российской разведкой
«Все растянуто и в ссадинах»: гинеколог опешила от осмотра второклассницы
Работа в Киеве, награда от Лукашенко, боли в ноге: как живет Юрий Антонов
Китай решил отказаться от одного торгового партнера в противостоянии с США
Автор подаренной Путину картины рассказала о презенте от Гладкова
Мигранта с долгами в 1,5 млн рублей наградили в Нижегородской области
Свадьба Шепелева, операция сестры, вечер памяти: как живет семья Фриске
Озвучено количество людей, находящихся под завалами дома в Алешках
Сальдо раскрыл, чем ВСУ атаковали пятиэтажный дом в Алешках
Появились кадры разрушенного дома в Алешках, где под завалами умирают люди
Названы последствия для мужчины, доставившего блогершу в Ростов на самолете
Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница
Крым, орден от Путина, мнение об СВО: как живет актриса Алиса Фрейндлих
Добавим огня: огурцы в чили-кетчупе на зиму — рецепт с остринкой
Не знаете, что делать с черствым хлебом? Чумовые гренки за 10 минут!
Белоусов поставил рекорд на СВО, курсант зверски убил командира: что дальше
Церковь ответила на «антицерковную кампанию» Пашиняна
«Путь в никуда»: Трампа уличили в «байденизации»
Зачем духовке знать, что ты готовишь
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.