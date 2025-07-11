Проекты облика станции метро «Лиговский проспект-2» показали в Петербурге

В здании петербургского Дома архитектора стартовала выставка, посвященная эскизным проектам административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», сообщает ТАСС. По словам главного архитектора Северной столицы Павла Соколова, в ходе первого этапа была подана 21 заявка.

Административное здание вестибюля метро формирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали. На первом этапе была подана 21 заявка. Сейчас вы видите работы участников конкурса, которые прошли предквалификационный отбор. Всего восемь претендентов, — сказал архитектор.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что каждый год в столице будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести станций метрополитена. В ближайшие годы планируется расширение системы метро на еще несколько новых веток. По его словам, должны появиться Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. С помощью этих веток будет обеспечен удобный доступ к «подземке» для сотен тысяч жителей Москвы, подчеркнул градоначальник.