09 февраля 2026 в 01:16

Аэропорт Калуги закрылся на неопределенный срок

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram. По его словам, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

До этого аэропорт Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Авиакомпании скорректировали расписание полетов.

Кроме того, специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». По сообщению источника, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

