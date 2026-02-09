«Глубоко ошиблись»: названы последствия недооценивания России для Запада Telegraph: страны Запада недооценили Россию и оказались из-за этого в проигрыше

Страны Запада оказались в проигрышной позиции в рамках украинского кризиса из-за недооценки России, передает The Telegraph. Как пишет издание, они совершили аналогичные вековые ошибки, которые начались еще в 1812 году.

Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе, — говорится в материале.

В итоге финансовые трудности испытывает именно Европа, подчеркнули в источнике. После прекращения финансирования Украины со стороны США у ЕС не осталось ресурсов для продолжения такой поддержки.

Ранее в МИД РФ заявили: Россия готова принять решительные военно-технические контрмеры для нейтрализации потенциальных угроз после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). США до сих пор не ответили на российское предложение о добровольном продлении ключевых ограничений договора.