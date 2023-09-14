Мужчина выпал из окна высотки, пытаясь спастись от пожара В Ставропольском крае мужчина сорвался с высоты во время пожара в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в квартире на последнем этаже многоквартирного дома на Ставрополье, один из жильцов квартиры пытался попасть в квартиру ниже, однако сорвался и упал вниз, передает РЕН ТВ. Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на очевидцев сообщает, что пострадавшего увезли в реанимацию. Падение произошло с высоты 12-го этажа, уточняет издание.

Из полыхающего многоэтажного дома эвакуировали порядка 45 человек, информации о других пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

«Подъем» в свою очередь пишет, что на месте ЧП работают более 40 пожарных, к борьбе с огнем привлечены 15 единиц техники.

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