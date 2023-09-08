Стало известно о содержимом взорвавшегося в Москве сейфа SHOT: во взорвавшемся в Москве сейфе хранились патроны для дробовика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сейфе, который взорвался в московской квартире, хранились патроны для дробовика Baikal МР-133, сообщает Telegram-канал SHOT. Они принадлежали отцу девушки, проживающей там. Один человек был госпитализирован с ожогами, на месте проводится проверка.

По данным SHOT, девушка делала ремонт в квартире своего отца, он скончался в 2022 году. Она не знала код от сейфа, поэтому решила позвать сварщика. Когда мужчина стал вскрывать его, раздался взрыв. Сварщик получил серьезные ожоги лица, девушка не пострадала.

Ранее стало известно, что на Зеленодольской улице в Москве выбило стекла в здании в результате взрыва сейфа. На месте работают экстренные службы. Отмечалось, что взрыв случился из-за возгорания пороха.

До этого жители дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево заявили о взрыве в квартире. По словам соседей, взорвался квадрокоптер, мужчине оторвало ногу, однако позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука. Пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место выехали скорая помощь и Росгвардия. Позднее сообщили, что мужчина скончался.

После взрыва в московской квартире на улице Мещерякова было возбуждено уголовное дело. Следователи возбудили дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).