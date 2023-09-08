В московском здании выбило стекла из-за взрыва сейфа

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Москве при открытии сейфа прогремел взрыв, на третьем этаже дома выбило стекла, сообщил Telegram-канал «112». Один человек пострадал, его госпитализировали.

Инцидент произошел на Зеленодольской улице. На месте работают экстренные службы. По данным канала, взрыв случился из-за возгорания пороха.

Ранее жители дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево заявили о взрыве в квартире. По словам соседей, взорвался квадрокоптер, мужчине оторвало ногу, однако позже было установлено, что взорвалась граната и у мужчины повреждена рука. Пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место выехали скорая помощь и Росгвардия. Позднее сообщили, что мужчина скончался.

После взрыва в московской квартире на улице Мещерякова было возбуждено уголовное дело. Следователи возбудили дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

До этого в Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, который оставил в подъезде жилого дома гранату, на которой написал «для Оли». Полицию на место находки вызвали соседи девушки, которую пытался запугать злоумышленник. Граната висела на оконной решетке. Рядом находилась предупреждающая записка.