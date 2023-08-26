В петербургском подъезде обнаружили гранату «для Оли» В Петербурге задержан мужчина, оставивший в подъезде гранату для возлюбленной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, который оставил в подъезде жилого дома гранату, на которой написал «для Оли», сообщает Telegram-канал «112». Полицию на место находки вызвали соседи девушки, которую пытался запугать злоумышленник. Граната висела на периле ограждения. Рядом находилась предупреждающая записка.

Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете [для] РГ2S противопехотная, — говорилось в записке.

Ольга, для которой предназначался боеприпас, рассказала, что подозреваемого зовут Виталий. Он на протяжении долгого времени оказывает ей знаки внимания и агрессивно отвечает на ее нежелание общаться. Мужчина дал признательные показания.

В феврале похожая ситуация произошла в московском Троицке. В свой день рождения девушка обнаружила возле подъезда подарочную коробку. Когда она открыла ее, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Позже выяснилось, что коробку к дому подбросил поклонник девушки. На суде он пояснил, что смастерил взрывчатку не для того, чтобы убить потерпевшую, а чтобы причинить ей тяжелые увечья.