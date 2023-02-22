Суд арестовал мужчину за «взрывной подарок» в Троицке Суд Троицка арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой на 2 месяца

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Троицкий районный суд Москвы арестовал мужчину, отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. В суде обвиняемый заявил, что родился в Югре, отслужил в Вооруженных силах, после чего переехал в Москву. Сейчас он безработный.

Выслушав мнения сторон, суд решил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля, — огласила приговор судья.

Подсудимый также пояснил, что смастерил взрывчатку не для того, чтобы убить потерпевшую, а чтобы причинить ей тяжелые увечья.

Взрыв самодельного устройства произошел в городе Троицке в Новой Москве утром 20 февраля. Возле дома на скамейке находилась подарочная коробка с именем пострадавшей. Девушка занесла коробку в подъезд и открыла, после чего прогремел взрыв. Пострадавшая была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Сообщалось, что подозреваемый пытался скрыться, когда ему стало известно, что оперативники вышли на след. Полицейские пришли с вопросами к его отцу, о чем тот сообщил сыну. В результате оперативных действий молодого человека задержали.