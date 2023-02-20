Брат пострадавшей при взрыве посылки в Троицке раскрыл детали ЧП Брат пострадавшей при взрыве посылки в Троицке заявил, что коробку мог принести «неадекватный» сосед

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взорвавшуюся в жилом доме в Троицке (Новая Москва) посылку мог принести сосед пострадавшей Алины — Никита, заявил NEWS.ru брат потерпевшей Артемий. По его словам, молодой человек живет с ними в одном населенном пункте и ведет себя неадекватно с окружающими.

Единственный человек, способный совершить такое, — молодой человек по имени Никита: живет в нашем поселке, неадекватен в поведении к людям. Расскажу, как это видел я: проснулся от хлопка, спустились с отцом вниз взяв воду. По словам соседей, они увидели коробку на лавочке у подъезда и сказали Алине, чтоб спустилась посмотреть. Она взяла коробку, зашла в подъезд положила на подоконник и открыла. Собственно говоря, на том видео как раз тот подоконник, — отметил собеседник.

Он добавил, что информация о том, что коробку в квартиру принес отец пострадавшей, и посылка загорелась в жилом помещении — ложь.

И есть просьба, не пишите ахинею про то, что посылку принёс отец и взорвалась она в квартире, — подытожил молодой человек.

По мнению Алины, подложить «подарок» к лавке возле подъезда мог бывший поклонник. Взрыв произошел утром 20 февраля. В подарочной коробке с именем потерпевшей находились две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве отец случайно задушил бывшего партнера своей дочери, который пришел к ним в дом пьяным и устроил драку. Мужчина пытался удержать агрессора своим весом, но не рассчитал силы. К моменту приезда полицейских молодой человек не подавал признаков жизни.