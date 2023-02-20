Предполагаемый виновник взрыва в Троицке попытался бежать и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан 26-летний Никита Селюнин, подозреваемый в подготовке взрыва, от которого пострадала 22-летняя девушка в городском округе Троицк, сообщает Telegram-канал «112». Именно на него пали подозрения, поскольку до инцидента он долгое время преследовал девушку, открывшую опасную посылку.

Молодой человек пытался скрыться, когда ему стало известно, что оперативники вышли на след. Полицейские пришли с вопросами к отцу Селюнина, о чем тот сообщил сыну.

Взрыв самодельного устройства произошел в городе Троицке утром 20 февраля. Возле дома на скамейке находилась подарочная коробка с именем пострадавшей. Девушка занесла коробку в подъезд и открыла, после чего прогремел взрыв. Пострадавшая была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

Брат пострадавшей в разговоре с NEWS.ru рассказывал, что сестра не получила серьезных повреждений при взрыве. У нее диагностированы небольшие ожоги. Он указал на то, что подозреваемый живет с ними в одном городе и неадекватно себя ведет в отношении местных жителей. Известно, что он преследовал пострадавшую с 2017 года, поскольку был влюблен в нее.