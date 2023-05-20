Пистолет налетчика на фитнес-центр в Красноярске оказался игрушечным В Красноярске задержали мужчину, напавшего на фитнес-клуб с игрушечным пистолетом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грабитель, совершивший налет на фитнес-центр в Красноярске, назвал произошедшее шуткой, а его пистолет оказался игрушечным, передает Telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что мужчина подошел к сотруднице на ресепшене и потребовал отдать ему все наличные деньги. Когда мужчину с пистолетом заметил другой посетитель, тот дважды выстрелил в потолок.

Молодой человек ушел из спортклуба без денег: сообщалось, что позже он был задержан.

27 марта в Москве полицейские оцепили территорию на Курском вокзале, где обнаружили в одном из бесхозных пакетов предмет, похожий на гранату. Но в пакете оказался муляж гранаты. Владельцем пакета оказался пассажир, который оставил пакет на скамье, чтобы не слоняться с ним по вокзалу. Ему пришлось объясниться перед полицейскими.

Через день похожая ситуация произошла на станции метро «Щукинская». Там временно оцепили участок с подозрительным предметом, похожим на гранату. Его заметил один из бдительных пассажиров, о чем сообщил сотрудникам органов правопорядка. Впоследствии было установлено, что подозрительным предметом оказалась жидкая конфета, выполненная в форме гранаты. Сладость убрали с платформы.