Перестрелка произошла в спортивном комплексе Красноярска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В спортивном зале в Свердловском районе Красноярска произошла стрельба, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. По свидетельствам очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной в Свердловском районе Красноярска неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца и потребовало передачи денежных средств, а затем скрылось, — говорится в сообщении.

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