В Петербурге продажа автомобиля закончилась стрельбой Петербуржец попытался застрелить в ресторане мужчину, которому ранее продал автомобиль

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

В Санкт-Петербурге встреча продавца и покупателя автомобиля в ресторане «Рыба моей мечты» закончилась конфликтом с последующей пальбой из огнестрела, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина, решивший приобрести подержанный автомобиль, выразил свое недовольство недавно состоявшейся сделкой, а продавец ответил на это пулей. Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило на официальном сайте о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, 19 мая 2023 года во время конфликта, произошедшего в ресторане, расположенном в Петроградском районе, один из посетителей произвел два выстрела из огнестрельного оружия, в результате чего потерпевший был госпитализирован в больницу, — передает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пострадавшего госпитализировали, но в стационар вслед за ним прибыли и его обидчики во главе с продавцом машины. Сначала они устроили конфликт с охраной больницы, а затем и с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. В итог были задержаны четверо мужчин, передает канал РЕН ТВ. У одного из них при себе имелся пистолет.

Ранее в столичном ресторане «Мира Гриль» 25-летняя москвичка не хотела оплачивать счет и унижала официантов. Прибывшие сотрудники полиции попытались утихомирить женщину, но столкнулись с агрессией: девушка начала бросаться посудой, а потом расцарапала одному из сотрудников правоохранительных органов лицо.