Москвичка разгромила ресторан из-за счета и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве женщина разгромила кафе, не желая оплачивать счет. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112». После того как сотрудники заведения вызвали полицию, посетительница накинулась с кулаками на них.

Инцидент произошел в столичном ресторане «Мира Гриль» на проспекте Мира. Сначала 25-летняя москвичка не хотела оплачивать счет и унижала официантов. Прибывшие сотрудники полиции попытались утихомирить женщину, но столкнулись с агрессией: девушка начала бросаться посудой, а потом расцарапала одному из сотрудников правоохранительных органов лицо.

Она успела побросать в силовика тарелки, а потом начала царапать лицо, — уточнил источник РЕН ТВ.

Ранее на востоке Москвы около 30 уроженцев среднеазиатских республик разгромили кафе, после чего избили, порезали и ограбили сотрудников заведения. Драка произошла из-за того, что компанию попросили заплатить штраф за имущество, испорченное во время конфликта с другими посетителями.