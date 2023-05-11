В Москве избили, порезали и ограбили сотрудников кафе из мести за штраф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На востоке Москвы около 30 уроженцев среднеазиатских республик разгромили кафе, после чего избили, порезали и ограбили сотрудников заведения, сообщает Telegram-канал Baza. Драка произошла из-за того, что компанию попросили заплатить штраф за имущество, испорченное во время конфликта с другими посетителями.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая в кафе «Монро» на Вешняковской улице. В заведение внезапно ворвалась компания мужчин, которая начала крушить мебель и технику в баре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что от рук злоумышленников пострадали перегородки, ноутбук, колонки, барные стулья, столы и диваны. После того, как внутри кафе было все разрушено, нападавшие избили сотрудников бара, нанесли им ножевые ранения и отобрали мобильные телефоны.

Спустя несколько часов часть подозреваемых в нападении на бар задержали в Подольске и Коммунарке. По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт, произошедший несколько дней назад. Тогда отдыхавшая в кафе компания вступила в конфликт с другими посетителями и во время ссоры сломала стол. После этого хозяин заведения в качестве штрафа заставил их заплатить 30 тысяч рублей, за что спустя несколько дней мужчины вернулись отомстить.

Ранее Telegram-канал Baza показал видеозапись взрыва гранаты возле кафе «Людмила» в поселке Подгоренский Воронежской области. В кадр попали двое нетрезвых мужчин, которые конфликтуют с другими лицами на парковке около заведения. Они выходят из зоны обзора камеры, после чего происходит взрыв. Инцидент произошел в ночь на 24 декабря 2022 года. У мобилизованного Артема Ш. и военного Ивана К. возник конфликт с посетителями заведения, куда они зашли выпить спиртное, предварительно отпросившись у руководства.